Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması

Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, şu an Sadakatsiz dizisinde yer alan Berkay Ateş'in doğum gününü kutladı. 35 yaşına giren Ateş'in doğum gününü Aköz, Instagram'dan kutladı. Kahkaha attığı kareyi yayınlayan Aköz, "İyi ki" diye yazdı. Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmayan çift, doğum günü için kural bozdu. İkiliye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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