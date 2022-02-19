Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması - Haberler
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Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması

Snob Magazin - Magazin
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Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması

Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Berkay Ateş'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. İşte haberin detaylar...

Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Simge Aköz, şu an Sadakatsiz dizisinde yer alan Berkay Ateş'in doğum gününü kutladı. 35 yaşına giren Ateş'in doğum gününü Aköz, Instagram'dan kutladı. Kahkaha attığı kareyi yayınlayan Aköz, "İyi ki" diye yazdı. Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmayan çift, doğum günü için kural bozdu. İkiliye, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Snob Magazin - Magazin

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