Aşk Çağırırsan Gelir Filmi

11.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:58

Senarist ve yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin oyuncu kadrosunda Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer gibi isimler yer alıyor.

Filmde birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadığı komik hikayeler ele alınırken yapılan her eylemin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceği gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Emre Kavuk

Senaryo: Emre Kavuk

Oyuncular: Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz, Sera Tokdemir

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Aşk Çağırırsan Gelir

Yapımcı Firma: Projes Film Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 29.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com