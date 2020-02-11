Aşk Çağırırsan Gelir Filmi
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Senarist ve yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin oyuncu kadrosunda Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer gibi isimler yer alıyor.
Filmde birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadığı komik hikayeler ele alınırken yapılan her eylemin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceği gözler önüne seriliyor.
Yönetmen: Emre Kavuk
Senaryo: Emre Kavuk
Oyuncular: Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan, Nil Keser, Bahar Süer, Özgün Çoban, Deniz Işın, Eser Eyüboğlu, Barış Başar, Fatih Özkan, Erdem Baş, Gürgen Öz, Sera Tokdemir
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Aşk Çağırırsan Gelir
Yapımcı Firma: Projes Film Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.05.2020
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