Aşk Ağlatır 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 9. bölüm izle

04.11.2019 10:01

Aşk Ağlatır 10. Bölüm ilk sahne izleyenle paylaşılmadı. 9. Bölümde Yusuf'un çıkmaz bir yoldayken vereceği kararlar hem Ada'yı hem de diğerlerini derinden etkileyecektir. Aşk Ağlatır son bölüm izle, yeni bölüm fragman izle…

Aşk Ağlatır Son Bölüm Full İzle…

AŞK AĞLATIR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Show TV'de sevenleriyle buluşan Aşk Ağlatır, 9. bölüm ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Ada'nın aslında parası olduğunu öğrenen İsmail, Ada'yı zor duruma düşürür. Yusuf ise artık bu yoksulluk ve sefaletten kurtulmalıdır. Aşk Ağlatır 10. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak yayınlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada'ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada, Yusuf'a kızgındır. Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır. Dedesi, Yusuf'un tüm çırpınışlarına karşı ondan gelenleri istemeyip huzurevine gitmeye kararlıdır.

Sakladığı paralar yüzünden Ada'nınbaşı yine belaya girmiştir. Ada ile yengesi dayısı İsmail'e artık gereken tepkiyi vermiştir. İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.