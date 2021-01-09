Aşk acısı Hakan Altun'u eve kapattı

Sahnelerin müzmin bekarı Hakan Altun (48) adının Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçen kasımda 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sahnelerin müzmin bekarı Hakan Altun (48) adının Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçen kasımda 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini de sosyal medya hesabından "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken" sözleri ile cümle aleme ilan etmişti. Sevgililerin 30 Aralık'ta nikah masasına oturacağı söylendi. Ne var ki, 4 Ocak'ta ayrılık haberleri geldi.

Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun bu ani ayrılıkla yıkıldı. Bodrum'daki evine kapandı.

Birkaç sıkı dostu hariç kimsenin telefonunu açmıyor, dışarıya adım atmıyor. Söylenenlere göre; aşk acısını notalara döküyor. Gonca Vuslateri ayrılık günü Instagram'da "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, aldatanlar, sahtelikler" yazmıştı.

Kaynak: Hürriyet