Aşk acısı çekenler Juliet'ten çare bekliyor | Verona'daki Juliet Kulübü - Haberler
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Aşk acısı çekenler Juliet'ten çare bekliyor | Verona'daki Juliet Kulübü

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya'nın Verona kentinden ilham almıştı.

William Shakespeare, aşk trajedisi "Romeo ve Juliet" için İtalya'nın Verona kentinden ilham almıştı. Bugün dünyanın dört bir yanından aşıklar ve aşk acısı çekenler, Verona'daki Club di Giulietta yani Juliet Kulübü'ne mektup yazarak çare arıyor. Gelen mektuplara kulüpte gönüllü çalışan onlarca "Juliet" cevap veriyor.

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