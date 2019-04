Asırlık Ninenin Yüreğine Sıcacık Dokunuş

KEMAL ERDOĞMUŞ - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki Ferhunde Cangül'ün bakımsız evi, ilçede görev yapan öğretmenlerin, aralarında topladıkları paralar ve öğrencilerin destekleriyle tamir edildi.

Yukarı Mahalle'de yaşayan Ferhunde Cangül, 25 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Çocuğu olmayan Cangül, ilerleyen yaşı nedeniyle evin ve bahçenin eksiklerini gideremeyince ilçedeki öğretmenler ve öğrenciler yardımına koştu.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında, Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kardeş okul Mehmet Emin Tuna Ortaokulu iş birliğinde evin tadilatı için çalışma başlatıldı.

Evin ihtiyacı olan kapı ve pencereler, Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü öğrencileri tarafından okul atölyesinde üretildi. Kapı ve pencereleri kendi imkanlarıyla taşıyarak monte eden öğrenciler, daha sonra bunları boyadı ve evin diğer tamir işlerini ve eksiklerini giderdi. Ev için gerekli malzemeler, öğretmenlerin aralarında topladığı paralarla alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve şube müdürleri de zaman zaman öğrencilerle yaşlı nineyi ziyaret ederek destek oldu.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının hemen karşısında bulunan komşuları Ferhunde Cangül'ün bahçe kapısını, evin giriş kapısını, pencereleri ve camları yaptıklarını belirtti.

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Karasu da "Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve metal bölümü öğrencilerimiz, teyzemize yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar, her türlü desteği sağladılar. Onun daha mutlu, daha iyi olması için her türlü desteği sağlıyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmak için biz buradayız." diye konuştu.

Öğretmenler arasında gönüllülük esasına dayalı toplanan 5 bin lirayla tadilat yaptıklarını ve eksikleri giderdiklerini anlatan Karasu, emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Evinde yapılan çalışmaları, bahçe duvarının kenarında oturarak izleyen 94 yaşındaki Ferhunde nine de çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlere ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür eden Ferhunde Nine, "Çocuklarım olsaydı bunları yapmazdı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA