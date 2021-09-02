"Asırlık nine" 104'üncü yaşını huzurevinde kutladı
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"Asırlık nine" 104'üncü yaşını huzurevinde kutladı

'Asırlık nine' 104'üncü yaşını huzurevinde kutladı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Fatma Yılmaz'ın 104'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Fatma Yılmaz'ın 104'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan 5 çocuğu 27 torunu olan Fatma nine için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Huzurevinin bir bölümünü balon ve süslerle donatan personel, "asırlık çınar" için üzerinde "104" yazan bir pasta yaptırdı.

Odasından "Misafirleri geldi" diye çağrılan sonrasında da huzurevi çalışanlarının sürprizi ile karşılaşan Fatma Yılmaz, üzerinde 104 rakamlarının bulunduğu doğum günü pastasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kesti.

Mutluluk gözyaşı döken Fatma ninenin doğum gününde, huzurevi sakinlerinden Neşet Dinçer de elektrogitarıyla mini konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı programda zaman zaman şarkılara alkışlarıyla destek veren Fatma nine, daha sonra cep telefonuyla görüntülü olarak çocuklarıyla görüştürüldü.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatma Yılmaz'ın huzurevinin en büyük sakinlerinden biri olduğunu söyledi.

Huzurevinde 104 yaşına giren Yılmaz'a sürpriz yaparak onu mutlu etmeye çalıştıklarını dile getiren Kaya, "Yaşı güzel, gönlü güzel Fatma teyzemiz 104 yaşında. Bizler de teyzemize sürpriz yapalım, arkadaşlarıyla beraber doğum gününü kutlayalım dedik. Yaklaşık 4,5 yıldır kendisi misafirimiz. Bizlerin burada başımızın tacı. Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin en büyük sakinlerinden. Bizim için de çok büyük mutluluk. Fatma teyzenin 104 yıl boyunca sağlıkla sıhhatle geçen 104 yıllık ömrü onun yaşamdaki hayat anıları bizlere ve çalışan arkadaşlara aktarımları Allah razı olsun burada başımızın tacı. Bugün Fatma teyzeye bir sürpriz doğum günü yaptık." diye konuştu.

Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden 104 yaşındaki Yılmaz da huzurevinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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