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ASIRLIK KONAK, SANAT MERKEZİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'tarihi eser' olarak tescillenen, bir asırlık konak restore edilip, 'Keşan Sanat Merkezi' adıyla hizmet vermeye başladı.

KEŞAN (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'tarihi eser' olarak tescillenen, bir asırlık konak restore edilip, 'Keşan Sanat Merkezi' adıyla hizmet vermeye başladı.

Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan, 1920'li yıllarda Ermeni bir ailenin inşa ettirdiği ve 1950'li senelerde Abdül Kerim Üner'in satın aldığı konak, daha sonra Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'tarihi eser' olarak tescillendi. 2018 yılında Gülcan ve Evrim Kale'nin satın aldığı konak, aslına uygun restore ettirildi. Binada, birçok kitap ve çeşitli tarihi objeler sergileniyor.

'HEM YETİŞKİNLER HEM DE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ'

Gülcan Kale, binanın Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi eser bir yapı olduğunu belirterek, 'Binayı biz 3 sene kadar önce satın aldık, projelendirdik. Kurul tarafından projelerimiz onaylandığında da restorasyonunu tamamladık. Binamız 2 katlı üst tarafımız sanat merkezi, alt katımız da kafe. Sanat merkezimizde hem yetişkinler hem de çocuklar için etkinlikler düzenliyoruz. Hem workshoplar halinde hem de sürekli kurs etkinliklerimiz olacak. Bunun yanında müzik kurslarımız olacak. Duvar tipi bir piyanomuz mevcut. Keman kurslarımız ve resim kurslarımız olacak. İlk workshopumuz kaligrafi ve anime olacak. Bu tip etkinlikler yapacağız' dedi.

'BÜYÜK BİR KÜTÜPHANEMİZ VAR'

Tarihi konağın dışarıdan çok merak edildiğini ifade eden Kale, 'Binamızda pek çok tarihi objeyi de sergiliyoruz. Bunların arasında 1800'lü yıllarda basılmış kitaplar var. Bu konuda büyük bir kütüphanemiz var. Kapılarımız tüm vatandaşlara açık. Merak edenler rahatlıkla gelip binayı ziyaret edebilirler. Binayı satın aldığımızda biz her şeyi değerlendirdik. Bunların içinde de en kıymetli olan kitaplardı. Bunun dışında da evin dokusunu gösteren şapkalar, bavullar, radyolar, daktilolar, ütü ve ev gereçleri var' diye konuştu.

'İNSANLAR BURADA KENDİLERİNİ İYİ HİSSEDİYORLAR'

Evdeki tüm eşyaların koruma altına alınıp sergilendiğini dile getiren Gülcan Kale, 'Burası bir sanat merkezi ve buraya yakışan objeleri de meraklılarıyla buluşturuyoruz. Hem dekor olarak kullandık hem de sanat eseri olarak sergiliyoruz. Etkinliklerimiz de sürekli değişecek. Dinamik bir yapıda olmak istiyoruz. Güncel tutmak istiyoruz. Biz bu binayı çok sevdik. Ben daha restorasyon başlamadan önce gelip burada iyi hissediyorum. O zamanlar bina kötü durumdaydı. Bence insanlar burada kendilerini iyi hissediyorlar' ifadelerini kullandı.

ASIRLIK KONAK, SANAT MERKEZİ OLDU

ASIRLIK KONAK, SANAT MERKEZİ OLDU

ASIRLIK KONAK, SANAT MERKEZİ OLDU

ASIRLIK KONAK, SANAT MERKEZİ OLDU
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