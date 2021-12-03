AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL KARTAL SAHİL YOLU'NDA TAKLA ATTI: 1 YARALI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KARTAL Sahil Yolu'nda aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla attı. Sürücü, kazada otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde aşırı süratli olduğu iddia edilen Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yine refüj üzerindeki ağaca çarparak ters döndü. Kazada, sürücü Şen otomobilde sıkışırken yolcu koltuğundaki kardeşi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşi ise bu sıralarda yaralının başından ayrılmadı. Kaza sonrası sahil yolunda çift yönlü trafik oluştu. Yolda önlem alan polis ekipleri ise çalışmaları izlemeye çalışan meraklı kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Kazada hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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