Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular
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Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | Güncel

Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular Nizip'te sokak hayvanlarına devlet şefkati Kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokaklara hayvanlar için su ve mama bıraktı Gaziantep'te süren aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için seferberlik başladı.

Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular

Nizip'te sokak hayvanlarına devlet şefkati

Kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokaklara hayvanlar için su ve mama bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te süren aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için seferberlik başladı. Nizip ilçesinde kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokak hayvanları için park ve bahçelere su ve mama bıraktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son dönemlerde artan sıcaklıklar nedeniyle "Canlara Can Suyu Verelim" projesi start aldı. Proje kapsamında Kaymakam Kemal Şahin, Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Mehmet Diki, hayvanseverler ve vatandaşlarla birlikte park park dolaşarak, sokak hayvanlarına su ve yem bıraktı. Polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı programa çocuklar da ilgi gösterdi.

Kaymakam Şahin, hayvanlara duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, tüm bölge halkına çağrıda bulundu. Başta kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri olmak üzere tüm vatandaşlardan, ev ve işyerlerinin önüne sokak hayvanları için su ve kap koymalarını rica etti.

Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular
Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular
Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular
Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel

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