Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti
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Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti

Aşırı sağcı Salvini, yoğun kampanyalar yürüttüğü İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti

27.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:13
Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti

'da aşırı sağcı siyasetçi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana solun kalesi olan ve kazanmak için yoğun kampanyalar yürüttüğü Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti.


Merkez solun adayı Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna bölgesindeki yerel seçimleri yüzde 48.2 oy oranı ile önde bitirirken, sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni ise yüzde 45.9'da kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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