Aşırı sağcı Salvini solun kalesi Emilia-Romagna bölgesinde seçimleri kaybetti

27.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:13

İtalya'da aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana solun kalesi olan ve kazanmak için yoğun kampanyalar yürüttüğü Emilia-Romagna bölgesinde yerel seçimleri kaybetti.



Merkez solun adayı Stefano Bonaccini, Emilia-Romagna bölgesindeki yerel seçimleri yüzde 48.2 oy oranı ile önde bitirirken, sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni ise yüzde 45.9'da kaldı. Euronews.com'da Görüntüle