Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada
Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı.
01.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:57
Aşırı hızlı kamyonet önce hafif ticari araca sonra trafik şıklarına çarptı... Kaza anı kamerada
ÇANKIRI - Çankırı'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı KGYS kameralarına yansıyan kazada, Çankırı kent merkezindeki Hacı Ali Kavşağından karşı yola geçmek isteyen hafif ticari araca, ana yoldan hızla gelen pikap çarptı. Kontrolden çıkan pikap savrularak trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: İHA