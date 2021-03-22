Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

22.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:18

Eskişehir'de aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Keskin Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa istikametine giden H.M.T.'nin kullandığı otomobil, Keskin Mahallesi kavşağında aşırı hızdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Sürücünün virajı alamayarak aracıyla kaldırıma çarpması sonucu takla atan araç, yol kenarında ters halde durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralanan araç sürücüsü H.M.T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
,.-.,: ben almanyada oto yollarda dinlenme tesislerindeki kahve otamatoklerini dolduruyorum ve tamirini yapiyorum bu yüzden devamli 400 km bir sahada gidip geliyorum tecrübelerime göre 100 km lik bir yolda 160 kmh ile 100 kmh ile gitmenin arasinda en fazla 5-10 dakika fark ediyor cünki tir trafigi cok fazla mecburen her 2-3 km de bir fren yapiyor 80 e düserek bir kac dakika mecburen tirin pesinden gidiyorsunuz yani sürat hem insani yoruyor hem kaza riskini arttiriyor.
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ABURA: yazık oldu dandik araaç alırsan ölürsün tabi arabistan''da ben honda büyük araç kullanıyorum
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ADANALI: Herkesin kullandığı araca binmeyeceksin.
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