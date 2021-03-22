Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Keskin Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa istikametine giden H.M.T.'nin kullandığı otomobil, Keskin Mahallesi kavşağında aşırı hızdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Sürücünün virajı alamayarak aracıyla kaldırıma çarpması sonucu takla atan araç, yol kenarında ters halde durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralanan araç sürücüsü H.M.T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı