Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı
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Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı

22.12.2020 01:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:11
Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.

Kentte kısıtlama nedeniyle saat 21.00'de sokak ve ceddeler boşaldı. Polisler denetim yaptıkları sırada ismi açıklanmayan bir kişi alkollü şekilde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, Trabzon Bulvarı'nda kaldırımda baygınlık geçirdi. Kontrol noktasında görevli polis memuru alkollü olan kişiye ilk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerin müdahalesi ile kendine gelen kişi, hastaneye götürüldü. Alkollü kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 900 lirada idari para cezası yazıldı.


Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı
Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı
Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 01:11:25. #1.14#
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