ASİMDER'den Işık'a ziyaret
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ASİMDER'den Işık'a ziyaret

16.03.2021 08:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:22
ASİMDER'den Işık'a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin en yüksek anıtı olan Ermeni Çetelerince Katliama uğramış Türklere ait anıt ve müzenin isminin soykırım anıtı olarak değiştirilmesinin hangi soykırım sorularını doğuracağını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "1995 yılında yılın da Iğdır Belediye Başkanı rahmetli Ali Asker Aşırım'a derneğimiz tarafından yapılan teklif üzerine bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyum sonunda anıt ve müze yapma kararı alındı, ismi de Ermeni çetelerince katliam edilmiş Türklere ait anıt ve müzesi konuldu. Bu anıtın onarım için çıkacak ödenekler engellendi, hatta yıkılması bile düşünüldü. ASİMDER'in yaptığı sert çıkışlar sonucu bu düşüncelerden vazgeçildi. Ancak son ziyaretimizde anıtın isminin soykırım anıtı olarak değiştirildiğini gördük. Bu isim ziyaretçilerin ve zamanla da halkın kafasında hangi soykırım diye çeşitli sorular doğuracağı kanısındayız. Bu anıt 1915 ile 1919 yılları arasında Ermeni çetelerinin yaptığı tüm katliamların ve şehitlerimizin anısına yapılmıştır. Soykırım diyince, Ermeni, Süryani, Rum, Arap, Fars veya her hangi bir milletin mi soykırım anıtı diye düşünmek elde değil, bu isim konusunun yetkililerce tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Yapıldığı günden beri müze olarak tanınmamasından dolayı resmiyette müze görünmemektedir. Bu bile şehitlerimize karşı içimizi acıtmaktadır" dedi.

Iğdır Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık ise, "ASİMDER'in ziyareti bizleri memnun etmiştir. Nazik ziyaretinizden dolayı hem şahsınıza hem de teşkilatınıza teşekkür ederim. Belirttiğiniz konularda Valiliğimize veya kurumumuza resmi olarak başvurmanız halinde incelenip değerlendirilecektir. Bölgemizde çok acılar yaşanmıştır. Bu acıları yaşayan şehitlerimizin anısına dikilen anıtımızın her türlü bakım ve onarımı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık'a Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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