AŞILARI OLUP BALIK KEYFİ YAPTILAR
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AŞILARI OLUP BALIK KEYFİ YAPTILAR

AŞILARI OLUP BALIK KEYFİ YAPTILAR
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Ömür Gedik, Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ve müzik sektörünün önemli prodüktörlerinden Samsun Demir, Sortie içinde yer alan Balıkçı Yılmaz'da buluştu.

Ömür Gedik, Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ve müzik sektörünün önemli prodüktörlerinden Samsun Demir, Sortie içinde yer alan Balıkçı Yılmaz'da buluştu. Mekanın sahibi Yılmaz Morkoç'un birbirinden lezzetli mezelerine hayran kalan yakın dostlar, masada pandemiden sonra müzik dünyasında yaşanan sorunları konuştular. Dostlarıyla muhteşem boğaz manzarası eşliğinde balık keyfi yapan Ömür Gedik, "Hepimiz aşılarımızı olduktan sonra buluştuk. Uzun süredir bir araya gelemediğimiz için bu görüşme hepimize çok iyi geldi. Hem çok keyifli bir yemek yedik hem de yeni projeleri konuştuk" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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