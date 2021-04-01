Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek
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Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son sevkiyatla birlikte toplamda 3 milyon doza yaklaşan BioNTech aşıları, özel depolarda saklanmaya başladı. Aşı sırası gelen vatandaşlara ise seçme hakkı verildi. Buna göre vatandaşlar, aşı randevusu alırken Sinovac ya da BioNTech'ten birini seçebilecek.

Türkiye, BioNTech aşısıyla birlikte yeni bir döneme giriyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

EKSİ 80 DERECEDE MUHAFAZA EDİLİYOR

Milliyet'in haberine göre, analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

SEÇME HAKKI VERİLDİ

Daha önceki açıklamalarda, aşının mevcutluğuna göre sırası gelene yapılacağı belirtilmişti. Son gelişmelere göre ise bu tercih vatandaşa bırakılacak. Yarın ilk dozu uygulanacak olan aşıyı vatandaş seçebilecek. Aşılamada sırası gelen vatandaşlar randevu sistemi üzerinden Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Sinovac aşısını ya da BioNTech aşısını tercih edebilecek. Öte yandan BioNTech aşılarının sadece hastanelerde uygulanacağı da belirtildi.

Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek

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