Âşık Veysel ve Süleyman Çelebi'yi UNESCO anacak! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Âşık Veysel ve Süleyman Çelebi'yi UNESCO anacak!

Bültenler - Haberler | Güncel
Âşık Veysel ve Süleyman Çelebi'yi UNESCO anacak!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), halk ozanı Aşık Veysel'i ve Mevlit'in yazarı Süleyman Çelebi'yi, anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldı.

Yaşama sevinciyle hüznün, iyimserlikle umutsuzluğun iç içe olduğu şiirleriyle, aşıklık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun girişimleriyle alınan karar ile halk arasında Mevlit olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümü 2022 yılında anılacak.

UNESCO'nun 2023 yılı anma programında ise duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü olacak.

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık 'rekor kokain yakalaması' ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar...

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar...

 Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de

 Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Son dakika haber! Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title