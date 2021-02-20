Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!
Bu akşam İbo Show'a konuk olan Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan'ın seslendirdiği Aşık Veysel şarkısı Postanede Duran Kız merak edildi!
Bu akşam İbo Show'a konuk olan Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan'ın seslendirdiği Aşık Veysel şarkısı Postanede Duran Kız merak edildi! İşte, Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!
AŞIK VEYSEL - POSTANEDE DURAN KIZ ŞARKI SÖZLERİ!
Ne anası ölmüş, nede babası
Postanede telefonda duran kız
Elinde santıral başta belâsı
Postanede telefonda duran kız
Vay vay vay Postacı
Nedir bunun ilâcı
Söyleyem Müdür Bey'e
Dinlesin acı acı
Abonesi milyonerse utanır
Savcıyı, Polisi, gözünden tanır
Ne Allahtan korkar nede utanır
Telefonda Postanede duran kız
Vay vay vay Postacı
Nedir bunun ilâcı
Söyleyem Müdür Bey'e
Dinlesin acı acı
İşine gelirse bağdat bağlanır
İngiltere bir dakkada sağlanır
Rüşvet sezer ise diller yağlanır
Telefonda Postanede duran kız
Vay vay vay Postacı
Nedir bunun ilâcı
Söyleyem Müdür Bey'e
Dinlesin acı acı
Mahzuniyim Postacıdan üşümüş
Utanmıyor gaşarlanmış gaşımış
Numarasın sordum elli beş imiş
Şu Antep de (Telefonda) Postanede duran kız
Vay vay vay Postacı
Nedir bunun ilâcı
Söyleyem Müdür Bey'e
Dinlesin acı acı