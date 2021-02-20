Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!
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Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!

20.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:28
Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!

Bu akşam İbo Show'a konuk olan Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan'ın seslendirdiği Aşık Veysel şarkısı Postanede Duran Kız merak edildi!

Bu akşam İbo Show'a konuk olan Kahtalı Mıçe ve Latif Doğan'ın seslendirdiği Aşık Veysel şarkısı Postanede Duran Kız merak edildi! İşte, Aşık Veysel - Postanede Duran Kız şarkı sözleri! | Kahtalı Mıçe - Latif Doğan Postanede Duran Kız sözleri!

AŞIK VEYSEL - POSTANEDE DURAN KIZ ŞARKI SÖZLERİ!

Ne anası ölmüş, nede babası

Postanede telefonda duran kız

Elinde santıral başta belâsı

Postanede telefonda duran kız

Vay vay vay Postacı

Nedir bunun ilâcı

Söyleyem Müdür Bey'e

Dinlesin acı acı

Abonesi milyonerse utanır

Savcıyı, Polisi, gözünden tanır

Ne Allahtan korkar nede utanır

Telefonda Postanede duran kız

Vay vay vay Postacı

Nedir bunun ilâcı

Söyleyem Müdür Bey'e

Dinlesin acı acı

İşine gelirse bağdat bağlanır

İngiltere bir dakkada sağlanır

Rüşvet sezer ise diller yağlanır

Telefonda Postanede duran kız

Vay vay vay Postacı

Nedir bunun ilâcı

Söyleyem Müdür Bey'e

Dinlesin acı acı

Mahzuniyim Postacıdan üşümüş

Utanmıyor gaşarlanmış gaşımış

Numarasın sordum elli beş imiş

Şu Antep de (Telefonda) Postanede duran kız

Vay vay vay Postacı

Nedir bunun ilâcı

Söyleyem Müdür Bey'e

Dinlesin acı acı

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