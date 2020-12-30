"Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı

"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 17. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Selimi'nin yakınları, Yıldırım Mahallesi Mezarlığı'ndaki anma programında, Aşık Sefil Selimi'nin mezarı başında dua edip karanfil bıraktı.

Erdem, AA muhabirine, Sefil Selimi'yi rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Şarkışla'mızın kıymetlerindendir, bizlere dizelerini miras bırakmıştır. Bizler de bugün vefatının yıl dönümü vesilesiyle mezarını ziyaret ettik, özellikle ben Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz ise "Büyük ustayı mezarı başında andık, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii aşıklık geleneği önemli bir şey. Şarkışla'mızda da bu hususta eser üreten topluma yön veren pek çok aşığımız geldi. O yüzden de Sefil Selim'i gibi insanlar Şarkışla'nın gönül dili olmuştur." diye konuştu.

Mahlat Behsat Can da Aşık Sefil Selimi için yazdığı şiiri mezarı başında okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş