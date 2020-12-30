"Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı

30.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:56

"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 17. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

"Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 17. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Selimi'nin yakınları, Yıldırım Mahallesi Mezarlığı'ndaki anma programında, Aşık Sefil Selimi'nin mezarı başında dua edip karanfil bıraktı.

Erdem, AA muhabirine, Sefil Selimi'yi rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Şarkışla'mızın kıymetlerindendir, bizlere dizelerini miras bırakmıştır. Bizler de bugün vefatının yıl dönümü vesilesiyle mezarını ziyaret ettik, özellikle ben Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz ise "Büyük ustayı mezarı başında andık, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii aşıklık geleneği önemli bir şey. Şarkışla'mızda da bu hususta eser üreten topluma yön veren pek çok aşığımız geldi. O yüzden de Sefil Selim'i gibi insanlar Şarkışla'nın gönül dili olmuştur." diye konuştu.

Mahlat Behsat Can da Aşık Sefil Selimi için yazdığı şiiri mezarı başında okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Seyit Torun Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Aşık Sefil Selimi" mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:25:05. #1.14#
title