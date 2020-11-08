Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
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Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

08.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:34

Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapmasında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı final heyecanı yaşandı Aşık Mahzuni'nin kardeşi Salman Cırık: "Ağabeyim Ahır Dağı'nda türkü söylemeyi çok isterdi" 1.

Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapmasında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı final heyecanı yaşandı

Aşık Mahzuni'nin kardeşi Salman Cırık:

"Ağabeyim Ahır Dağı'nda türkü söylemeyi çok isterdi"

KAHRAMANMARAŞ - 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı finali yapıldı. Etkinlikte konuşan Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık, "Ağabeyim Maraş'ın Ahır Dağı'nda saz çalıp türkü söylemeyi çok isterdi ama olmadı" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'na 100'e yakın sanatçı başvuruda bulundu. Yarı finali Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, dereye giren 10 sanatçı 28 Kasım tarihinde düzenlenecek olan finalde yarışacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, vatandaşların Mahzuni'ye vefa gösterdiklerini ifade ederek, "Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri adına yaptığımız bir yarışma. 30 Ekim itibarıyla başvurular sona erdi ve hakikaten de yarışmaların geneline ve Aşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması'na olağanüstü bir ilgi oldu. Genelinde 4 bin 22 başvuru oldu bu yarışmalara. Aşık Mahzuni Şerif Yarışması'na da 100'e yakın bir başvuru oldu. Aşık Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş'ın çok önemli bir değeri. Aşıklık geleneğinin, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinin çok önemli bir değeri. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimizin tanımasını istiyoruz. Yaptığımız bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında. Ben bütün katılımcılara ve Aşık Mahzuni Şerif'e gönül verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın finali 18 Kasım Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın katılımıyla saat 20.00'de yapılacak finale bütün Kahramanmaraşlıları bekliyoruz" dedi.

Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık ise ağabeyinin Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'nda türkü söylemeyi çok istediğini ancak ömrünün yetmediğini ifade ederek, "Çok duyguluyum bu programın yapılmasından dolayı. Bütün herkese teşekkür ederim. Kendisi Gaziantep'te otururdu, 'Ah Maraş bir gün dağlarında saz çalsam ne olur' derdi. Fakat nasip olmadı. 'Ahır Dağı'ndan Maraş'ın merkezine bir türkü söylesem ne olurdu derdi' fakat ömrü yetmedi ancak şu anda sizler onun türkülerini söylüyor ve söyletiyorsunuz. Bundan dolayı da onore oluyoruz. Bütün aile boyu olarak saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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