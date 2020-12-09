Aşıda son durum! mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı hakkında bilinmeyenler!
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Aşıda son durum! mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı hakkında bilinmeyenler!

09.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:56
Aşıda son durum! mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı hakkında bilinmeyenler!

Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Fahrettin Koca mRNA aşısı hakkında konuştu. Aşıda son durum! mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı hakkında bilinmeyenler!

Aşıların önemine değinen Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Peki, Aşıda son durum! mRNA aşısı nedir? mRNA aşısı hakkında bilinmeyenler!

MRNA AŞISI NEDİR?

Aşı konusuna değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir." En kısa zamanda Yerli aşı adaylarımız içinde diğer teknolojiler olan mRNA ve vektör aşıları da bulunuyor.

MRNA AŞISI HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

Yerli aşı adaylarımız içinde diğer teknolojiler olan mRNA ve vektör aşıları da bulunuyor. İnaktif diye tabir ettiğimiz aşı farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanan aşılarla aynı teknolojiye sahiptir.

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