Aşı yaşı 15'e indi mi? Son Dakika: Aşı kaç yaşa indi?

Son Dakika: En son 18 yaşa inen aşı kararı bu sefer 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanınmıştır. Peki, 15 yaşında olanlar aşı olacak mı? 18 yaşından küçük olanlar aşı olacak mı? Aşı yaşı 15'e indi mi? Aşı kaç yaşa indi? Kimler aşı olacak?

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre aşı yaşı düştü. Aşı yaşının kaça düştüğünü merak eden vatandaşlarımız aşı yaşa kaç düştü? aşı yaşı 15'e indi mi? diye aratmakta. Peki, 15 yaşında olanlar aşı olacak mı? 18 yaşından küçük olanlar aşı olacak mı? Aşı yaşı 15'e indi mi? Aşı kaç yaşa indi? Kimler aşı olacak? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: AŞI YAŞI 15'E İNDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Korona geçiren bireyler için aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar ise 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs aşısına ilişkin olarak aldığı yeni kararlara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara ise tercihen 4. hakkı da verildi. Korona geçiren vatandaşlar içinse aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.