Aşı uygulamasında değişiklik! Hastalığı atlatanlara tek doz yapılacak
Koronaya karşı aşı uygulamasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.
NTV'nin haberine göre koronavirüse karşı başlatılan aşılamada uygulama değişikliğine gidildi. Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı öğrenildi.
AŞI BEKLEME SÜRESİ 3 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.
Ayrıntılar geliyor...