Aşı olmayanlara yasak gelir mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı zorunlu mu?

Son Dakika: Kabine toplantısının ardından Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Daha önce ertelenen Kabine Toplantısı bugün toplandı. Gündemde Aşı olmayanlara yasak gelir mi? sorusu yer almakta. Peki, Aşı olmayanlara yasak gelir mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı zorunlu mu?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Kabine toplantısının ardından Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Daha önce ertelenen Kabine Toplantısı bugün toplandı. Gündemde Aşı olmayanlara yasak gelir mi? sorusu yer almakta. Peki, Aşı olmayanlara yasak gelir mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞI OLMAYANLARA YASAK GELİR Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir" açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, özellikle aşı olmayan veli ve öğretmenin kalmamasını istiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda bu kararlar da ele alınacak. Peki, Aşı olmayanlara yasak gelir mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı zorunlu mu?

AŞI ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada; "Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım." Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.