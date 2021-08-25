Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor hayatını kaybetti. 55 ve 49 yaşlarındaki doktorların ortak özelliği ise koronavirüs aşısı olmamalarıydı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılanma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birinci doz aşılamada yüzde 75, ikinci dozda ise yüzde 57 oranına ulaşılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki açıklamalarında aktif vakaların yaklaşık %87'sinin aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğunu ifade etmişti.

AŞI OLMAYAN İKİ DOKTOR YAŞAMINI YİTİRDİ

NTV'de yer alan habere göre, 55 yaşındaki Dr. İlhami Atılgan ve 49 yaşındaki Dr. Murat Tad, dün gece koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden iki doktorun da ortak özelliği koronavirüs aşısı olmamalarıydı.

Patoloji Uzmanı Murat Tad Kırşehir'de çalışırken, İlhami Atılgan ise Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu.

Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Emre İliksiz
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