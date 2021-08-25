Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor hayatını kaybetti. 55 ve 49 yaşlarındaki doktorların ortak özelliği ise koronavirüs aşısı olmamalarıydı.