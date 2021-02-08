Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte, detaylar

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Soru: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Cevap: Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.