Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

08.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:06
Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Dini konularda araştırma yapanlar Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte, detaylar

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Soru: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Cevap: Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Didem Kınalı Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet fetvaları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:06:41. #1.16#
title