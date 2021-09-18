Asi Nehri'nin bazı bölümleri 'su sümbülü tarlası' ile kaplandı - Haberler
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Asi Nehri'nin bazı bölümleri "su sümbülü tarlası" ile kaplandı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Asi Nehri'nin bazı bölümleri

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerindeki su sümbülleri görenlerin beğenisini topluyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerindeki su sümbülleri görenlerin beğenisini topluyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Kapladığı alanda "sümbül tarlası" izlenimi veren bu durum, nehrin üzerinde güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülü tarlası ile kaplandı

Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülü tarlası ile kaplandı

Asi Nehri'nin bazı bölümleri su sümbülü tarlası ile kaplandı

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asi Nehri'nin bazı bölümleri 'su sümbülü tarlası' ile kaplandı - Haberler
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