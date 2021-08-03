Asi Nehri'nde balık ölümleri
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Asi Nehri'nde balık ölümleri

Asi Nehri'nde balık ölümleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen toplam uzunluğu 556 kilometre olan Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen toplam uzunluğu 556 kilometre olan Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Hatay'da bulunan Asi Nehri'nde balıklar suyun yüzüne çıkarken, bazılarının öldüğü görüldü.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Asi Nehri'nde bazı balıkların suyun üzerine çıktığı bazı balıkların ise öldüğü görüldü. Yoldan geçen vatandaşlar, suyun üzerine çıkan balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Balıkların suyun üzerine çıkmasının sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olabileceğini belirten vatandaşlar, bu konuda yetkililerden yardım istediler.

Vatandaşlardan Mustafa Tecimen ise balıkların oksijensizlikten öldüğünü belirterek, "Sebze ve meyve sulaması yapıldığı için setler yapılıyor. İçerisinde sürekli aynı su olduğu için devir daim yapmadığı için suda oksijen seviyesi düşüyor. Burada yaklaşık 10 çeşit balık var ama hepsi oksijensizlikten ölüyor buna bir önlem alınsın artık" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Asi Nehri'nde balık ölümleri
Asi Nehri'nde balık ölümleri
Asi Nehri'nde balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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