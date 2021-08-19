18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı
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18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı

18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OKULLARIN açılmasına günler kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı.

OKULLARIN açılmasına günler kala aylarca kontak çevirmeyen servisçiler de hazırlıklara başladı. 29 Temmuz'da UKOME toplantısında alınan yüzde 15 'lik zammın uygulanacağını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, en kısa mesafenin 271 liradan 312 liraya çıktığını belirtirken en uzak mesafe için 748 lira alınacağını kaydetti. Hamza Öztürk, "Aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak" dedi.

"EN KISA MESAFE 271 LİRADAN 312 LİRAYA ÇIKTI"

Hamza Öztürk "Okul servisi en hazır sektörlerden bir tanesi, sebebi de okullar bugün açıldı yarın açıldı, kademeli dendi. Sürekli hazır olmak durumundaydık. Araçlarımızın muayenesi yapıldı, dezenfekte işini bile hallettik. 20 aydır boşta olmamızın telafisi mümkün değil, bu veliye yansıtılamaz. İBB'nin de toplantıda aldığı karar yüzde 15 zam oldu. En kısa mesafe 271 liradan 312 liraya çıktı. 1-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira. En uzun mesafe 23-25 kilometre arası 748 lira. Fiyatlarımız korkulacak rakamlar değil tam tersi servisçi mağdur. Burada çünkü okula giriş saatleri en erken 8 ve 9 olarak belirlenmiş okul servisi iki iş yapamıyor artık" ifadesini kullandı.

"AŞI KARTI OLMAYANLAR OKULLARDA ÇALIŞAMAYACAK""Okul servislerine şoför ve hostes bulamıyoruz" diyen Öztürk, "Çünkü insanlar boşta kaldığı zaman mutlaka alternatif işlere yönelebiliyor. Aşı kartı olmayanlar okullarda çalışamayacak. Zorunluluğu yok ama okullarda çalışmak için aşı olması gerekiyor insanların. Yarı yarıya kapasiteyle alakalı herhangi bir talimat gelmedi ama şöyle bir kural var, bir öğrenci okulun ilk günü ön koltukta oturuyorsa seneyi orada bitirecek yani bugün önde yarın arka koltuğa oturayım bu olmayacak. Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmedi, 18 bin 700 üyemiz 1 üye olumsuz dönüş yaptı, 'Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum' diye. Mutlaka her toplulukta, karşıtlar veya alternatif fikirde olanlar çıkabilir ama biz topluma hizmet veriyoruz konan kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu. 


18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı
18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı
18 bin 700 servisçiden sadece 1'i aşıya karşı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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