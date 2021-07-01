Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulamasından aşı kartı nasıl alınır, oluşturulur?

Koronavirüs aşısı olan vatandaşlar aşı kartı oluşturma işlemleri için araştırmalarına devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından ve e-nabız uygulamasından aşı kartı oluşturma işlemleri kolaylıkla yapılıyor. Peki, Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulamasından aşı kartı nasıl alınır, oluşturulur?

Koronavirüs aşısı olan vatandaşlar aşı kartı oluşturma işlemleri için araştırmalarına devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından ve e-nabız uygulamasından aşı kartı oluşturma işlemleri kolaylıkla yapılıyor. Peki, Aşı kartı nasıl alınır? E-nabız ve HES uygulamasından aşı kartı nasıl alınır, oluşturulur? İşte detaylar haberimizde…

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasından aşı kartı alma;

Hayat Eve Sığar uygulamasında "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

E-Nabız'dan aşı kartı alma;

E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…