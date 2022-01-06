Aşı karşıtlarından protesto - Haberler
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Aşı karşıtlarından protesto

AA / Eren Abdullahoğulları - Haberler | Güncel

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı aşı zorunluluğunu protesto eden New Yorklu eylemciler, Donald Trump destekçileriyle birlikte eyaletin başkenti Albany'deki Meclis Binası önünde gösteri düzenledi.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı aşı zorunluluğunu protesto eden New Yorklu eylemciler, Donald Trump destekçileriyle birlikte eyaletin başkenti Albany'deki Meclis Binası önünde gösteri düzenledi.

Aşı karşıtlarından protesto

Aşı karşıtlarından protesto

Aşı karşıtlarından protesto

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