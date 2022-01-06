Aşı karşıtlarından protesto
AA / Eren Abdullahoğulları - Haberler | Güncel
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı aşı zorunluluğunu protesto eden New Yorklu eylemciler, Donald Trump destekçileriyle birlikte eyaletin başkenti Albany'deki Meclis Binası önünde gösteri düzenledi.
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı aşı zorunluluğunu protesto eden New Yorklu eylemciler, Donald Trump destekçileriyle birlikte eyaletin başkenti Albany'deki Meclis Binası önünde gösteri düzenledi.