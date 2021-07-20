Aşı kaç yaşa indi? 18 yaş altı aşı olabilir mi?

Son günlerde düşen günlük vaka sayılarında artış yaşanmakta. Aşılama devam ederken vatandaşlar aşı yaşı ile araştırma yapıyor. Peki, Aşı kaç yaşa indi? 18 yaş altı aşı olabilir mi? 16 yaş aşı olabilir mi?

Koronavirüs salgınında aşı yaş sınırı 18'e kadar düştü. Vatandaşlar 18 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? Aşı kaç yaşa indi? 18 yaş altı aşı olabilir mi?

18 YAŞ ALTI AŞI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi. 18 yaş altı aşılama takvimi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

AŞI KAÇ YAŞA İNDİ?

18 yaşını doldurmuş kişiler E nabız aracılığı ile aşı randevusu alabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabileceğini belirtti.