-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu
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-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu Çocukluğundan bu yana aşı olmaktan çekinen ve aşı fobisi olan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel (39), ömründe ilk kez aşı olduğunu söyledi.

-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu

Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu

VAN - Çocukluğundan bu yana aşı olmaktan çekinen ve aşı fobisi olan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel (39), ömründe ilk kez aşı olduğunu söyledi.

VANOTED üyeleri, korona virüs ile mücadelede aşının önemine dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesinde kurulan aşı standına gelen VANOTED üyeleri, korona virüs aşısı oldu.

"Aşı fobim olmasına rağmen aşımı oldum"

Aşı kampanyası konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yunus Yüksel, Van'da aşılama oranının az olması sebebiyle böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini belirtti. Aşı oranının yükselmesinin herkesin sağlığı için faydalı olacağını ifade eden Başkan Yüksel, "Yeni varyantlar da ortaya çıktı. Yeni varyantlarla beraber halkımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. O yüzden böyle bir yola başvurduk. Ben ilkokulda aşı olacağım gün okula gitmezdim. Her zaman aşıdan kaçardım. Ama gördüğüm lüzum üzerine ve aşı fobim olmasına rağmen insanlara, vatandaşlarımıza aşının zararsız olduğunu göstermek için aşı oldum. Herkesin aşı olmasını istiyoruz" dedi.

Başlatılan kampanya ile aşılama oranının yüksek olacağına inandıklarının altını çizen Yüksel, bugün ve yarın aşılanacak bütün vatandaşlar arasında çekiliş yapacaklarını belirterek, "Aşı olan herkese ücretsiz kek ve meyve suyu dağıtılarak, derneğimize üye olan iş yerlerimizden indirimler sağlanacaktır. Bunun vatandaşlarımızı otellerimizde ücretsiz konaklama ve ücretsiz kahvaltı gibi birçok sürpriz hediyeler bekliyor.

Bu çerçevede ailemizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için herkesin gelip aşı olmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu
-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu
-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu
-Aşı fobisi olan turizmci ilk kez aşı oldu- Vanlı turizmciler korona virüs aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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