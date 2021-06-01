Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Canalp: "Edirne'de büyük yol katedildi"

- Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Canalp: "Edirne'de büyük yol katedildi" Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde, il genelinde uygulanan aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Canalp: "Edirne'de büyük yol katedildi"

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde, il genelinde uygulanan aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Edirne'de büyük mesafe kaydedildiğinin altını çizen Canalp, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Edirne'de yürütülen aşılama çalışmalar ve bunlara ilave çalışmalar ile birlikte yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Canalp, "Pandemiyle ilgili önümüzdeki dönemde ülke olarak rahat edebilmemizin yolu ve yöntemi, yoğun aşılamadan geçiyor." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Köylerimizdeki yaşlılarımızın aşıya ulaşılabilirliğini sağlamak için seyyar aşı timlerimizi kurduk ve köylerimizde aşılarımızı yaptık. İkinci olarak bir çağrı merkezi kurarak vatandaşlarımızın soruları olduğu zaman profesyonel ekipler tarafından bu sorular cevaplandırıldı. Uzmanlarımız aşıyla ilgili soruları cevaplandırdı. Bir diğer çalışmamız da, aşı randevusu alamayacak durumda olan vatandaşlarımızı tespit ederek, onları telefon ile arayıp hem bilgilendirme yapıldı hem de kendileri için aşı randevusu almaları sağlandı"

Aşı randevusunu alan, ancak randevu zamanını geçirmiş olan vatandaşlara yeniden randevu oluşturularak, aşı olmalarının sağlandığını belirten Vali Ekrem Canalp, " Benim bütün Edirnelilerden ricam, pandemiyle ilgili önümüzdeki dönemde ülke olarak rahat edebilmemizin yolu ve yöntemi, yoğun aşılamadan geçiyor. Lütfen bu; toplumsal bir ihtiyaç, hepimizin ortak sorumluluğu olarak düşünülsün ve aşı sırası gelen herkes aşılarını olsun." Sözleriyle de çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca