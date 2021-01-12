Asi Asya kimdir? Asi'nin Asya'sı Çağla Çakar şimdi kaç yaşında? Çağla Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanların en sevilen dizisi Asi dizisinin çocuk karakteri Asya, şimdilerde büyüdü ve genç kız oldu. Asi'nin tekrar bölümlerini izleyen Asi'nin Asya'sı Çağla Çakar şimdi kaç yaşında? Çağla Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularını araştırıyor. İşte detayları!

Baş rollerinde Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı, bir zamanların en popüler dizilerinden olan Asi'nin çocuk karakteri Asya, internette ve sosyal medyada merak ediliyor. Asi dizisinin Asya'sı Çağla Çakar, şimdi kocaman bir genç kız oldu! Peki, Asi'nin Asya'sı Çağla Çakar şimdi kaç yaşında? Çağla Çakar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ÇAĞLA ÇAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağla Çakar, bir zamanların en sevilen dizisi Asi'nin çocuk karakteriydi. Asi ve Demir'in kızlarını canlandıran Asya, o zamanlar küçük bir kız çocuğuydu. Asi dizisinde Asya'yı oynayan Çağla Çakar, 2003 doğumlu ve şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. Asi'den sonra ufak tefek reklam ve projelerde yer alan Çağla Çakar, şimdilerde oyuncu olarak ekranlarda yer almıyor. Çağla Çakar, Asi (2010), Kasaba (2011), Bir çocuk sevdim (2012), Babam Sağ Olsun (2013) Şeref Meselesi (2014) dizilerinde ve Weber Reklam filminde(2018) Taş Mektep (2013) sinema filminde yer almıştır.