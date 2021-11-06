Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi

Yayın hayatına yeni başlayan Flash TV'de yayınlanan Alsana Haber programında ilginç anlar yaşandı. Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı programda yorumculardan Nihat Doğan, Bahar Candan'a bir ailenin asgari ücretle nasıl geçinebileceğini sordu.

"DOLARLA BİR ŞEY ALMAYIN"

Nihat Doğan'ın "Bir aile 3 bin TL ile nasıl geçinir?" sorusu üzerine konuşan Bahar Candan, "Dolarla bir şey almayın, Türk malı alın. İthal ürünlerden uzak durun çünkü onların fiyatları şişiriliyor. Bir ürünün nerede nasıl yapıldığını araştırıp elinin altındaki malzemeleri idareli kullanacak. Ben asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yerli malı yurdun malıdır" dedi.

Candan'ın sözünün üzerine konuşan şarkıcı Ebru Polat ise "Arkadaşlar asgari ücret 3 bin TL değil. 2 bin 840 TL" dedi.

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