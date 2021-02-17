Asena Toprak kimdir? Murat Kurşun'un eşi Asena Kurşun kimdir? Asena Kurşun kaç yaşında? Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun'un hastalığı nedir?

Asena Toprak, yıllar önce şarkıcı Murat Kurşun'un klibinde oynamış ve daha sonra da sık sık yaşadıkları aşk ile gündeme gelmiştir. 2016 yılında Murat Kurşun'la evlenen Asena Toprak kimdir? sosyal medyada merak edilmektedir. Peki, Murat Kurşun'un eşi Asena Kurşun kimdir? Asena Kurşun kaç yaşında ve nereli? Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Uzun zamandır ekranlardan uzak duran Murat Kurşun, bugün tekrar ekranlarda yer aldı. Murat Kurşun'u görenler 2016 yılında evlendiği Asena Toprak'ı da merak etti ve araştırmaya başladı. , Murat Kurşun'un eşi Asena Kurşun kimdir? Asena Kurşun kaç yaşında ve nereli? Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının cevaplarını sizler için derledik...

ASENA TOPRAK KURŞUN KİMDİR?

Murat Kurşun'un ikinci eşi Asena Kurşun, 1997 yılında doğdu ve 24 yaşındadır. Asena Toprak, ünlü bir manken ve oyuncu olma hayaliyle lise yıllarında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve finalist oldu. 2015 yılında katıldığı yarışmayla tanınırlık kazanan Toprak, Murat Kurşun'un klipinde oynadı ve onunla aşk yaşamaya başladı. 2016 yılında Murat Kurşun'la evlendikten sonra da mankenlik kariyerini bırakmıştır. Şimdilerde "Asena'dan Çiftlik Lezzeti" markasını kurmuş ve organik, çiftlik lezzetleri yapıp, ticaretini yapmaktadır. Vaktini çiftlikte geçirmekte ve oradan sosyal medyada paylaşımlar yapmaktadır. Murat Kurşun ve Asena Kurşun'un bir oğlu vardır. Asena Toprak 26, Murat Kurşun 47 yaşındadır. Aralarında 21 yaş fark vardır.

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash Tv ekranlarında kendi ismini taşıyan show programını sundu.

MURAT KURŞUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Murat Kurşun, hastalığı ile de gündemde yer almaktadır. 2019 yılında hastalığı hakkında yaptığı açıklamada çocuklarıyla bile oynayamayacak hale geldiğini ifade etmiş olan Murat Kurşun, MS Hastalığına yakalandığını açıklamıştı.