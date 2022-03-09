Aşela Demir kimdir? Aşela Demir kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, farklı konuları ve oyuncularıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Diziye son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterini oynayacak.Aşela Demir kaç yaşında, nereli? Aşela Demir kimdir?

AŞELA DEMİR KİMDİR?

Son olarak Azra ve Malazgirt 1071 adlı sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Dizide örgüt üyesi Suzan karakterini canlandıracak olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

Arka Sokaklar dizisine son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. 1985İstanbul doğumlu Aşela Demir, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlükİz Bırakanlar dizisinde rol aldı.

Öte yandan 2021 yılında Azra adlı sinema filminde rol alan Aşela Demir, en son 2022 yılında gösterime giren Malazgirt 1071 adlı filmde oynadı.

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