Aseksüel ne demek? Aseksüel anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Aseksüel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Aseksüel anlamı ne? Aseksüel ne demek?

ASEKSÜEL NE DEMEK?

Aseksüellik, herhangi birine yönelik cinsel çekim eksikliği veya cinsel etkinlikteki ilgi düşüklüğü veya yokluğu. Bir cinsel yönelim eksikliği olarak veya karşıcinsellik, eşcinsellik ve çiftcinselliğin yanındaki dördüncü bir varyasyon olarak düşünülebilir.2004'te yapılan bir çalışmada aseksüelliğin yaygınlığı %1 olarak belirlenmiştir.

Aseksüellik, davranışsal ve genellikle bireyin kişisel veya dini inançları gibi unsurların üzerinde etkili olduğu cinsel etkinlikten kaçınma ve bekarlıktan farklıdır cinsel davranışın aksine, cinsel yönelimin kalıcı olduğuna inanılmaktadır.

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