Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
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Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ahçı". Peki, aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre ahçı mı, aşçı mı yazılır?

17.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:50
Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?

Ahçı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Aşçı nasıl yazılır? Ahçı mı, aşçı mı? TDK'ya göre ahçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AŞÇI NASIL YAZILIR? AŞÇI MI, AHÇI MI?

Ahçı: Yanlış

Aşçı: Doğru

TDK'YA GÖRE AŞÇI NE DEMEK?

aşçı

1. isim Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse:

"Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim." - Reşat Nuri Güntekin

2. isim Yemek pişirip satan kimse.

3. isim, halk ağzında Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

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