ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

2 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : KORU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : koru-bakılar -macar-ekmel d400-cobanlar mah

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SEDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH. EŞGİLİK DÜĞÜN SALONU CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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