ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
2 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : KORU MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : koru-bakılar -macar-ekmel d400-cobanlar mah
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SEDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH. EŞGİLİK DÜĞÜN SALONU CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :