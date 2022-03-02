ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
ASAT Antalya su kesintisi: 2 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 2 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 2 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

2 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : KORU MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:33 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : koru-bakılar -macar-ekmel d400-cobanlar mah

-------

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SEDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:38 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

-------

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KADIPAŞA MAH. EŞGİLİK DÜĞÜN SALONU CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:40 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KADIPAŞA MAH.

-------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

-------

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

-------

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILTOPRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Su Kesintisi, Antalya, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title