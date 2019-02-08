Asansörde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Adana'da bir apartmanın asansöründe mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarında 9 katlı binanın 2. katında iki kişinin asansörde mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın yapısı nedeniyle ilk 3 katta asansör kapısı olmadığını ve asansöre ancak 4. kattan binilebildiğini tespit etti.

Bunun üzerine damdaki asansör odasına giden ekipler, asansöre ait halatın sarılı olduğu makarayı elleriyle çevirerek kabini yukarı çekti.

Üç itfaiye görevlisinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan Sezgin Köymen ve Serkan Aksu iki kat yukarı çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı.

Köymen ve Aksu'nun herhangi bir sağlık sorunun olmadığını tespit eden ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA