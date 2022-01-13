Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın hareketleri sosyal medyada viral oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenenleri arasında yer aldı. Söz konusu videoda, asansörde birbirilerine sevgi gösterisinde bulunan çift yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, çifte övgü yağdırdı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı. TikTok'ta ve Instagram'da yayılan video, kısa sürede binlerce görüntülenme aldı. Söz konusu videoda, asansör kameralarına takılan bir çift yer alıyor.
ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDILAR
Birbirlerine olan sevgileri, izleyenlerin gözünü dolduran çiftin yanaklarına öpücük kondurduğu anlar, asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye, kullanıcılardan övgü dolu yorumlar yağdı.
"BÖYLE SEVGİ KALDI MI?"
Sosyal medya kullanıcıları, çiftin sevgilerinin örnek olması gerektiğini belirterek, "Böyle sevgi kaldı mı? Gerçekten hayran olunacak bir durum" şeklinde yorumlarda bulundular.
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