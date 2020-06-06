Asansör boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Nazlı Zehra Öz evlerinin bulunduğu 5'inci katta asansörün açık olan kapısından boşluğa düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Nazlı Zehra Öz'ü ağır yaralı olarak asansör boşluğundan çıkarttı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Zehra Öz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA