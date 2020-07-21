Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Harun Ay (44), aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Harun Ay (44), aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü.

Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Gölsü İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmen Harun Ay, birinci kattaki evinin balkonundayken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne düştü.Ağır yaralanan Harun Ay, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA