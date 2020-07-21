Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Harun Ay (44), aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü.
21.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:02
KAHRAMANMARAŞ'ta öğretmen Harun Ay (44), aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşüp, öldü.
Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Gölsü İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmen Harun Ay, birinci kattaki evinin balkonundayken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne düştü.Ağır yaralanan Harun Ay, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA