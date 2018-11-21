Asadov: "Birliğimizi Bir Adım Öteye Taşıdık, Bu Samimi Çabaların Sonucudur"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki birliğin geliştiğini, bunun da samimi çabaların sonucu olduğunu söyledi.

Asadov, TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu'nun ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında, bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

TÜRKPA üyelerinin birbirini anlamasının önemine dikkati çeken Asadov, "Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra cumhuriyetler kuruldu. Biz yatsak bunu rüyamızda göremezdik. Arzularımız yavaş yavaş gerçekleşiyor. Özbekistan temsilci heyetinin de burada olması önemli. Birliğimizi bir adım öteye taşıdık. Bu samimi çabaların sonucudur. Türk dili konuşan devletlerin sayısı çoktur." dedi.

Oktay Asadov, toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de TÜRKPA toplantılarına ev sahipliği yapabilmek amacıyla gerekli altyapıyı hazırladıklarını aktararak, "Türk devletleri ve halkları arasındaki dostluğu kardeşliği yakınlaştırmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ise genel kurulda önemli konuların ele alındığını, bu konuların dünyadaki değişimleri de kapsadığını ifade etti.

Devletler arasındaki birliğin sağlanmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli payı olduğuna işaret eden Cumabekov, "Bugünkü toplantımızın önemli amacı şudur, bizim bir dileğimiz var. Dünyada savaş olmasın, hep barış olsun. Çocuklarımız ölmesin." diye konuştu.

Cumabekov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki birliğin geleceğin inşasında rol oynadığını vurgulayarak, "Çok kişi olursak dünyadaki en iyi uluslararası kurumların lideri olacağız." dedi.

Basın toplantısının ardından TÜRKPA 8. Genel Kurulu sona erdi.