AS Monaco ve Gambit Esports güçlerini birleştiriyor

Esporun gelişmesine oldukça fazla katkı sağlayan markalardan olan Gambit Esports yeni ortaklıkları hakkında açıklamalarda bulundu. As Monaco ve Gambit Esports güçlerini birleştirdi ve ortalıklarını duyurdu. İki popüler takım Monaco Gambit isminde yeni bir Espor takımı oluşturacaklar.

Resmi olarak yapılan açıklamaya göre Fortnite takımında 3, Dota 2 takımında ise 5 profesyonel oyuncu bulunacak. Bu oyuncular arasında Mark 'letw1k3' Danilov ve llya 'Toose' Chernishov da yer alıyor.

As Monaco Gambit ekibi, ortalıkla birlikte etkinliklerde As Monaco'nun formasını giyerek kulübü tanıtacak. As Monaco Gambit 11 Şubat'ta düzenlenecek Fortnite Champion Series ile turnuvalara başlangıcını gerçekleştirecek. Dota 2 takımı ise kısa bir süre sonra başlayacak ESL ONE CIS Online'da mücadele edecek.

OLEG PATROV, AS MONACO VE GAMBIT ESPORTS HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

"Gambit Esports ile bu ortaklığı yürütmekten keyif duyuyoruz."

AS Monaco Başkan Yardımcısı ve CEO'suOleg Patrov açıklamasında, "Gambit Esports ile bu ortaklığı yürütmekten keyif duyuyoruz. Oluşturduğumuz ortak ekiple uluslararası espor sahnesindeki güçlerimizi birleştirerek sektörde yeni bir adım atmamızı sağlıyor. Espor çok hızlı büyüyen bir market ve aynı zamanda bizim dijital gelişimimizin de önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.

Irina Semyonova, MTS Espor Departmanı Başkanı da açıklamada benzer açıklamalarda bulundu: "AS Monaco ile olan ortaklığımız spor ve futbol hayranlarıyla yeni bir bağ kurmamıza olanak tanıyor. AS Monaco ile olan ortaklığımız sayesinde yabancı bir ekiple bu şekilde bir bağlantı kuran ilk espor organizasyonu olduk. Bu aktivitelerimizi yürütmek için harika bir fırsat."