Arzum Onan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Arzum Onan'ın hayatı ve biyografisi
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ARZUM ONAN KİMDİR?
Arzum Onan (d. 31 Ekim 1973, Ankara), Türk oyuncu ve eski manken.
Arzum Onan doğum tarihi : 31 Ekim 1973
Arzum Onan kaç yaşında : 47 yaşında
Arzum Onan mesleği ne : Oyuncu
Arzum Onan nereli : Ankara
Arzum Onan burcu ne : Akrep burcu
Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.
1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. "Can" adında bir oğlu vardır.
Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
1997 : Yeni Bir Yıldız : Ceren Meriç
1998 : Sıcak Saatler : Buket Hazal
2000 : Merdoğlu : Zeynep
2002 : Zeybek Ateşi : Hüzzam
2004 : Sahra : Sahra
2007 : Sessiz Fırtına : Deniz Soykan
2009 : Aşkın İkinci Yarısı : Zuhal
2010 : Hayat Ağacı : Arzum Onan
2010 : Ünlüler Bulvarı : Arzum Onan
2012 : Show Kulüp : Arzum Onan