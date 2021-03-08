Arzum Onan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Arzum Onan'ın hayatı ve biyografisi

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ARZUM ONAN KİMDİR?

Arzum Onan (d. 31 Ekim 1973, Ankara), Türk oyuncu ve eski manken.

Arzum Onan doğum tarihi : 31 Ekim 1973

Arzum Onan kaç yaşında : 47 yaşında

Arzum Onan mesleği ne : Oyuncu

Arzum Onan nereli : Ankara

Arzum Onan burcu ne : Akrep burcu

Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.

1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. "Can" adında bir oğlu vardır.

Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1997 : Yeni Bir Yıldız : Ceren Meriç

1998 : Sıcak Saatler : Buket Hazal

2000 : Merdoğlu : Zeynep

2002 : Zeybek Ateşi : Hüzzam

2004 : Sahra : Sahra

2007 : Sessiz Fırtına : Deniz Soykan

2009 : Aşkın İkinci Yarısı : Zuhal

2010 : Hayat Ağacı : Arzum Onan

2010 : Ünlüler Bulvarı : Arzum Onan

2012 : Show Kulüp : Arzum Onan