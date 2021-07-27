Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
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Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti

Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyetenin tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de" yazılı bir paylaşım yaptı. Sabancı bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz nisan ayında boğaz manzaralı evinden "Evde kal" çağrısı yaptığı için günlerce konuşulan Arzu Sabancı, yine bir paylaşımıyla gündem oldu.

"AŞISINI YAPTIRANLAR TOPLU TAŞIMAYI KULLANMADI"

Instagram'da 851 bin takipçisi bulunan Arzu Sabancı, gülük yaşantısının yanı sıra görüşlerini de takipçileriyle paylaşıyor. Önce aşı olmanın önemine vurgu yapan Sabancı "Aşı tercih değil toplumsal sorumluluktur! Aşı pasaportu Avrupa'da olduğu gibi bizde de uygulamaya konmalı. İki aşısını yaptıranlar; restoran, cafe, alışveriş merkezi, futbol maçları, sinema, tiyatro, kuaföre girebilmeli, toplu taşıma araçlarını kullanabilmeli. Tüm bunlara giriş için aşı kartı gerekli olmalı" dedi.

Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti

"ÜLKEMDE MÜLTECİ İSTEMİYORUM"

Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilerle dikkat çekerek "Ülkemde mülteci istemiyorum. Sessiz işgale dur de. Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı" ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti - Haberler Magazin
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